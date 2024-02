Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Jahr 2023 endete mit einer Hiobsbotschaft. Gienanth ist insolvent, will sich in Eigenverantwortung sanieren. Klar, dass das auch den Stadtbürgermeister Peter Funck umtreibt. Der RHEINPFALZ verrät er, was ihn sorgt, was ihn freut und welche Ziele er sich für 2024 gesetzt hat.

Was war der herbste Rückschlag 2023?

In seiner Neujahrsansprache beschrieb Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) die Gießerei-Gruppe Gienanth als das derzeitige Sorgenkind Eisenbergs.