Die Herren der TSG Tiefenthal haben am Samstag bei den Aufstiegsspielen zur Ersten Bundesliga auch sich selbst überrascht. Mit zwei Siegen belegte das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger beim Final Four in Karlsdorf Platz zwei – und ist nun Erstligist.

In Tiefenthal stieg am Samstagabend die Kerwedisco. Die TSG-Faustballer stimmten sich auf der Rückfahrt von den Aufstiegsspielen in Karlsdorf schon mal mit Techno, Hip Hop und Deutsch-Rock ein. Die