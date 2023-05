GRÜNSTADT. Fest verankert im Grünstadter Veranstaltungskalender ist das Konzert des Akkordeon-Orchesters Grünstadt . Am Samstag wird das Weinstraßencenter zum Konzertsaal, Musiker zwischen 19 und 80 Jahren präsentieren ihr Können.

Seit Wochen sind die rund 20 Musiker dabei, dieses Konzert einzustudieren. Der Anspruch an die Musikstücke ist relativ hoch. Das 1. Orchester konzentriert sich diesmal beispielsweise auf Melodien aus der Operette „Der Vogelhändler“ oder dem Musical „Tanz der Vampire“. Das Orchester, das seine Ursprünge in den früher 1950er Jahren als „Harmonikafreunde Grünstadt und Umgebung“ hatte, betreibt seit vielen Jahren Jugendarbeit. „Dadurch gelingt es auch immer wieder Nachwuchsmusiker für das Orchester zu gewinnen“, berichtet Christina Brosch vom Vorstand des Vereins. Das Kinderorchester „The Orchestra Freaks“ und das Jugendorchester „Tas-Teens“ treten am Samstag ebenfalls auf. Das Konzert steht unter der Leitung von Nadja Schmidt, die schon seit 20 Jahren den Taktstock bei dem Orchester schwingt.

Info



Jahreskonzert Akkordeon-Orchester Grünstadt, Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, Weinstraßencenter Grünstadt. Karten online unter www. 1aog.de oder telefonisch bei Hilda Siegfried 06356/989756. Abendkasse: Erwachsene zwölf Euro, Jugendliche bis 17 Jahre sechs Euro.