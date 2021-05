In der Nacht auf Montag hat die Polizei einen Mann aus Sausenheim festgenommen, der anschließend in eine Fachklinik eingewiesen wurde. Die Beamten begründen die Maßnahme im Polizeibericht mit „bestehender Eigen- und Fremdgefahr“. Zuvor soll der 37-Jährige seinen Nachbarn durch „überlaute Musik und Gebrüll“ aufgefallen sein. Den Beamten gegenüber soll er sich zunächst kooperativ verhalten, die Musik anschließend aber wieder aufgedreht haben. Außerdem sei er nackt gewesen, die Einsatzkräfte bewerteten sein Verhalten als aggressiv. Bereits in der Vergangenheit soll der Mann bei ähnlichen Polizeieinsätzen einen Fernseher und Lautsprecher aus dem Fenster geworfen haben.