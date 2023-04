Der Laufsport hat am Samstag das Geschehen in Eisenberg bestimmt. Die neue Stadtlaufstrecke kommt gut an. In den Nachwuchsrennen dominieren die Gastgeber.

272 Sportler traten zum 28. Eisenberger Stadtlauf an. Den Gesamtsieg holte über zehn Kilometer der 28-jährige Tim Könnel vom TuS Heltersberg mit einer Zeit von 34:15 Minuten. Bei den Frauen erreichte Julia Könnel vom 1. FC Kaiserslautern nach 39:59 Minuten als Erste das Ziel. Im Fünf-Kilometer-Lauf setzte sich der Eisenberger Hannes Ebener in 17:30 Minuten durch. Bei den Frauen überquerte Lokalmatadorin Josefa Matheis nach 20:26 Minute als Erste die Ziellinie.

In den Kinder- und Jugendläufen hatten Sportler vom ausrichtenden Verein die Nase vorn. Tim Kammerer und Anneliese Hebestreit belegten hier die ersten Plätze. Die jüngste Teilnehmerin des Wettkampfes, die fünfjährige Heidi Weper von der TSG Eisenberg, nahm ebenfalls auf dem Siegertreppchen ihre Urkunde in Empfang.

Neues Organisationsteam

Recht zufrieden zeigten sich die Organisatoren des sportlichen Ereignisses: Nicht nur die Strecke war diesmal neu, sondern auch das Organisationsteam hatte sich nach der Coronapause verändert. Bei Astrid Eisenbarth und Fabio Matheis liefen diesmal alle Fäden im Hintergrund zusammen. Eine der großen Herausforderungen war es, Strecken zu wählen, deren Längen genau stimmten. Sie wurden zuvor genau vermessen. Außerdem musste den neu geltenden Sicherheitsverordnungen Rechnung getragen werden. Daher wurde diesmal auf einen läuferischen Ausflug in die Stadtmitte verzichtet. „Die Sicherheitsauflagen um die vorgeschriebenen Absperrungen umzusetzen, wäre mit der vorhandenen Mannschaft nicht möglich gewesen“, sagte Eisenbarth. Dennoch zeigte man sich dankbar für die Unterstützung von der Feuerwehr. Die Strecken selbst waren die Eisenberger diesmal mit einem Streckenmessgerät abgelaufen, so das alle Entfernungen stimmten.

Während der Kinder- und Jugendlauf sowie das Zehn-Kilometer-Rennen an der Jahnturnhalle gestartet wurden, gingen die Fünf-Kilometer-Läufer in der Hauptstraße auf die Strecke.

90 Höhenmeter

Gesamtsieger Tim Könnel zeigte sich nach dem Zieleinlauf sehr zufrieden mit seinem Lauf: Die neue Strecke biete etwas mehr Abwechselung. Und die rund 90 Höhenmeter, die auf der Distanz hätten absolviert werden müssen, hätten sich recht gut laufen lassen. Der aufkommende Winde und leichter Regen beim Start ließ einen verregneten Lauf erwarten, was jedoch nicht eintrat. Dafür konnte Könnel etwas Rückenwind auf der Zielgerade für sich nutzen.

Für den Eisenberger Leichtathleten Hannes Ebener war der Fünf-Kilometer-Lauf ein Heimspiel und ein weiteres Modul in seiner aktuellen Laufserie. Ein Tag vorher hatte er die gleiche Strecke schon mal im Waldstadion absolviert. Er ist nämlich in Vorbereitung auf Pfalzmeisterschaften, die in rund vier Wochen in Eisenberg ausgetragen werden. „Im Wettkampf ist aber alles anders“, stellte er fest und freute sich über die große Teilnahme der anderen Athleten. So richtig abräumen konnten Sportler der TSG Eisenberg im Schüler- und Jugendlauf: Hier haben die Mädchen sowie die Jungen jeweils die ersten drei Plätze belegt.