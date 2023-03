Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit zwei Unentschieden haben die Herren der TG Frankenthal das Wochenende in Berlin abgeschlossen. Nach dem 2:2 am Samstag bei den Zehlendorfer Wespen gab es am Sonntag ein 3:3 beim TC Blau-Weiss Berlin. Beide Spiele hätte die TG gewinnen können, sagt TG-Coach Timo Schmietenknop. Und doch freut er sich auf ein entspanntes Strohhutfest.

Schon am Samstag sagte Timo Schmietenknop im RHEINPFALZ-Gespräch, dass sein Team eigentlich hätte gewinnen können. Und auch am Sonntag kamen ähnliche Töne aus dem Telefon. Sein Team