Mit einem 2:2 (0:1) holte sich Feld-Zweitligist TG Frankenthal den 15. Punkt in dieser Saison. Zum Abschluss der Hinrunde überzeugte die TG lediglich in einer Kategorie. So war man im Lager der Pfälzer mit dem Punkt nicht zufrieden.

Vor dem Start der Feldsaison und auch währenddessen war deutlich zu erkennen: Die Ansprüche bei der TG Frankenthal in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd sind gestiegen. Immer nur nach unten