Die neue Pfarrerin Simone Gerber wird am Sonntag, 3. Juli, 14 Uhr, in der Zwölf-Apostel-Kirche offiziell in ihr Amt eingeführt. Die Ordination übernimmt die stellvertretende Dekanin Sabine Tarasinski. Im Anschluss an den Gottesdienst bittet die Gemeinde zu einem Sektempfang ins Dathenushaus. Der Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr entfällt. Simone Gerber hat am 1. März die Pfarrstelle der Zwölf-Apostel-Kirche übernommen. Die 29-Jährige, die bereits knapp ein Jahr ihres Vikariats in Frankenthal absolvierte, stammt aus Nußloch im Rhein-Neckar-Kreis und hat in Heidelberg und Münster Theologie studiert.