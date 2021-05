Die Polizei hat am Samstagabend am Lambsheimer Weiher eine „größere Personengruppe“ erwischt, die dort eine Party gefeiert und gegen die Corona-Regeln verstoßen hat. Wie die Beamten mitteilten, wurden insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen angefertigt. Welche Verstöße es im einzelnen waren, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht aufschlüsseln.

Noch am selben Abend wurde auch in den dortigen Kiosk eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden diverse Waren und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 3130 oder der Polizeiwache in Maxdorf unter 06237 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de übermittelt werden.