Weinmarketing mit historischem Bezug liegt im Trend. Die Wormser Winzer Andreas Schreiber (Weingut Dr. Schreiber, Abenheim) und Markus Keller (Weingut Keller, Pfiffligheim) haben zum Jubiläumsjahr „Luther Worms 2021 – 500 Jahre Reichstag“ drei Weine kreiert.

Gemeinsam mit Bernd Leitner, dem Chef der Wormser Tourist-Info, wurde die Idee einer Lutherwein-Edition ins Leben gerufen, bestehend aus einem Spätburgunder (Keller), Riesling sowie einem Riesling aus der historischen Weinlage „Luginsland“ (beide Dr. Schreiber). Wie die Tourist-Info mitteilt, startet der Verkauf zur Eröffnungswoche der Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“. Die Weine sind ab sofort in der Tourist-Information am Neumarkt und ab Samstag, 3. Juli, im Worms-Laden in den Elefantenhöfen am Weckerlingplatz erhältlich. Der Luther-Spätburgunder und der Riesling kosten 9,50 Euro pro Flasche, der Luginsland-Riesling 10,50 Euro.

Dass der Reformator selbst dem Rebensaft durchaus zusprach, erfährt man durch das ein oder andere überlieferte Zitat: „Ich zeche auch“, gab Luther beispielsweise zu. Er warnte aber auch vor der Trinksucht.