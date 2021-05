Das jüngste Vatikan-Dokument zu Pfarreireformen und der Rolle der Laien schlägt in der katholischen Kirche hohe Wellen. Wir fragten Theo Wieder, den Vorsitzenden des Pfarreirates der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit und Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), wie er zu der umstrittenen Verlautbarung aus Rom steht.

Herr Wieder, was war Ihre erste Reaktion auf das Dokument der Kleruskongregation des Vatikans?

Ich war in jeder Hinsicht verwundert und irritiert. So etwas hätte ich im 21. Jahrhundert nicht für möglich gehalten. An der kirchlichen Lebenswirklichkeit in Deutschland gehen die neuen Vorgaben aus Rom völlig vorbei. Sie ignorieren eine Entwicklung des Miteinanders in den Gemeinden und stoßen die engagierten Laien vor den Kopf. Enttäuscht bin ich auch darüber, dass Papst Franziskus dieses Dokument offenbar gebilligt hat, was mit mehreren seiner bisherigen Botschaften kaum in Einklang steht und zudem den Willen zu unabdingbar notwendigen Reformen nicht mehr erkennen lässt.

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller übt scharfe Kritik an dem Papier, weil es Fragen von heute mit Antworten von gestern beantworte. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ich teile diese Einschätzung von Professor Schüller voll und ganz. Die zentralen Thesen der „Hinweise“ sind nichts anderes als rückwärtsgewandter klerikaler Fundamentalismus, der die Realitäten, mit denen sich die Katholische Kirche in ihren Gemeinden und Bistümern vor Ort seit Jahren auseinandersetzen muss, nicht zur Kenntnis nimmt. Mit moderner Theologie und einem partnerschaftlichen Verständnis des Miteinanders zur Verkündung der Frohen Botschaft hat das nichts zu tun. Die positiven Entwicklungen in den Gemeinden, wie etwa das Konzept der Gemeindepastoral für das Bistum Speyer, werden demgegenüber in Rom offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Der Text befasst sich auch nicht mit dem Problem der Vereinsamung und der völligen Überlastung der Priester vor Ort. Dass man den von Priestern ausgehenden Missbrauchsskandal und seine schwerwiegenden Folgen mit keinem Wort thematisiert und als einen Grund für dringend notwendige Reformschritte anerkennt, lässt tief blicken.

Sehen Sie die Reformbestrebungen in der Kirche, insbesondere auch den Synodalen Weg, gefährdet?

Der Synodale Weg der Kirche in Deutschland beruht auf einer Vereinbarung der Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und ist getragen von einem gleichberechtigten Miteinander auf Augenhöhe und einem offenen Diskussionsprozess. Dieses Fundament des Synodalen Weges gilt weiterhin, wenn auch die „Hinweise“ aus Rom geeignet sein könnten, Wasser auf die Mühlen der klerikalen Kritiker dieses Diskussionsprozesses um den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zu lenken. Persönlich sehe ich diesen Weg als ziemlich letzte Chance der Katholischen Kirche in Deutschland, ihre Aufgabe mit mutigen Reformschritten anzugehen und fortzuentwickeln. Die neue Instruktion hat diesen Weg nicht einfacher gemacht.

Geht es nach Rom, wird die Übertragung kirchlicher Leitungsämter auf Laien stark eingeschränkt. Entspricht die strikte Abgrenzung vom „Hirtendienst“ des Pfarrers und der Verantwortung der Laien noch der Realität in den Gemeinden?

Nein, im Gegenteil. Dies ist schlichte Ignoranz und verkennt die Wirklichkeit in den Pfarreien und Gemeinden. Abgesehen davon, dass die heutige Laienbewegung mit ihrem Engagement der Gläubigen in der Liturgie, in der Katechese, in der Caritas, in der Verkündigung des Wortes Gottes, bei der Finanz- und Vermögensverwaltung oder bei der Gestaltung eines lebendigen Gemeindelebens ein Ergebnis des Konzils und der Würzburger Synode ist, das sich seit über 50 Jahren bewährt hat, führt eine Umsetzung der römischen Vorgaben in einen Zustand weitgehender Handlungs- und Funktionsunfähigkeit der Gemeinden. Die bewährte partnerschaftliche Zusammenarbeit von Priestern und Laien in Pastoralteams wird grundsätzlich infrage gestellt. Die Suche nach neuen Wegen für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben in den Pfarreien und Gemeinden sieht man als verfehlt an. Priestermangel als Grund für Strukturreformen und eine Öffnung für Führungsfunktionen über den geweihten Priester hinaus wird abgelehnt. Die Priesterweihe gibt dem Priester die Fähigkeit, das Wort Gottes zu verkünden, die Sakramente zu spenden und die Eucharistie zu feiern. Den Sachverstand, um in nahezu allen Aufgabenbereichen einer komplexen Gemeindeverwaltung leitend kompetent zu sein, vermittelt sie nicht. Seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätige Laien, die in ihren Hauptberufen umfassende Leitungsaufgaben wahrnehmen, wird unterstellt, sie seien ohne eine Führung durch den geweihten Priester nicht in der Lage, richtige Antworten auf die Herausforderungen zu finden. Ohne das engagierte Mitwirken der Laien wären aber viele Gemeinden schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Lage, überhaupt nur die wichtigsten Aufgaben eines Gemeindelebens zu erfüllen.

Könnte die vom Papst abgesegnete Instruktion auch konkrete Auswirkungen auf die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Frankenthal und die künftige Arbeit in den Gremien haben?

Formal sehe ich das nicht. Denn die Arbeit der gewählten Gremien auf allen Ebenen beruht auf Rechtsgrundlagen, die im Kirchenrecht und in Satzungen des Bistums ihren Niederschlag gefunden haben. Ich gehe nicht davon aus, dass unser Bischof diese „Instruktionen“ umsetzen und die bewährten Grundlagen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Priestern und Laien für das Bistum Speyer aufgeben wird. Bischof Wiesemann ist ein Fürsprecher des Synodalen Weges. Ich hoffe sehr, dass eine große Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz an den eingeschlagenen Reformwegen festhalten wird. Eine besondere Gefahr sehe ich für unsere Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit allerdings darin, dass sich wegen solcher „Instruktionen“ immer mehr Menschen von und aus der Kirche verabschieden, weil diese Kirche als eine Institution wahrgenommen wird, die mit ihrem Leben nichts mehr zu tun hat. Auch bisher noch engagierte Laien werden so in ihrem Bemühen um eine lebendige Gemeinde vor Ort ein weiteres Mal frustriert und könnten ihr zum Teil langjähriges Engagement hinterfragen, wenn ihnen weiter der Eindruck vermittelt wird, dieses sei eigentlich nicht gewollt.

INTERVIEW: ALOIS ECKER

Stichwort: Instruktion aus Rom

Das Dokument der Kleruskongregation des Vatikans trägt den Titel „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche.“ Auf 34 Seiten und in 124 Ziffern befasst sich die Instruktion, die als eine Art Verwaltungsanweisung für die Anwendung kirchenrechtlicher Normen zu verstehen ist, sehr ausführlich mit der Zusammenlegung von Pfarreien und steckt für Reformen deutliche Grenzen ab. Der Aufgabe von Kirchengebäuden wegen Finanzknappheit oder Bevölkerungsrückgang erteilt der Vatikan eine Absage. Die Rolle des Pfarrers wird gestärkt, Laien bleiben von der Gemeindeleitung ausgeschlossen. Bestrebungen, das Amt des Pfarrers einem Team aus Priestern und Laien anzuvertrauen, widerspricht die Instruktion deutlich. Laien dürfen „auch nicht im Falle des Priestermangels“ den Titel oder Funktionen eines Pfarrers annehmen. Zwar können als außerordentliche Maßnahme Nichtpriester „an der Ausübung der Hirtensorge einer Pfarrei beteiligt“ werden; dabei ist laut dem Schreiben auf Bezeichnungen wie „Leitungsteam“ zu verzichten.