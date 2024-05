Weil der Winter sehr mild gewesen sei, sei die Natur mindestens zwei Wochen voraus. «Wenn der Winter härter wäre und es nicht so früh warm geworden wäre, dann wären die Pflanzen noch gar nicht so weit», erläuterte Hoffmann. «Aber so wird ihnen signalisiert: Zieh die Jacke aus und das T-Shirt an - und dann kommt der Frost und damit der Schaden.» Wären die Reben später ausgetrieben, wären auch die Spätfröste kein Problem gewesen. «Bedingt durch den Klimawandel kommt es in den letzten Vegetationsperioden zu einem immer früheren Austrieb», sagte Hoffmann. Hiermit steige auch die Gefahr von Spätfrostschäden, da entsprechende Kaltluftmassen bis zu den Eisheiligen Mitte Mai zu erwarten seien.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Frost in den vergangenen Tagen hat die Winzer im Saarland nach Einschätzung ihres Verbandspräsidenten teilweise schwer getroffen. Vor allem deshalb, weil die Reben im warmen Frühling früh ausgetrieben hätten. «Es kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, dass die Winzer im Saarland stärker von den Spätfrösten betroffen sind als erwartet. In manchen Lagen spricht man von rekordverdächtigen Ausmaßen», teilte Philip M.A. Hoffmann, Präsident des Saarländischen Winzerverbandes, der Deutschen Presse-Agentur mit. Einige Winzer hätten Ausfälle von bis zu 70 Prozent.

