Von einem Pritschenwagen haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und weiteres Werkzeug gestohlen. Den Beamten zufolge hebelten sie einen Kasten auf der Ladefläche des in der Franz-Nissl-Straße abgestellten Fahrzeugs auf. Den Wert der Beute schätzen die Ermittler auf etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.