Entwarnung am Nachtweideweiher: Der Befall des Gewässers mit Blaualgen sei zurückgegangen, und die Laborwerte seien wieder so, dass keine Gefahr für Mensch und Tier bestehe, teilte Bobenheim-Roxheims Bauamtsleiter Thomas Krauß am Donnerstag dem Gemeinderat mit. Anfang Februar war der Badesee am Kleinerweg erneut nach 2018 und 2019 gesperrt worden, weil in Wasserproben zu viele Cyanobakterien gefunden worden waren. Ihr Gift kann im Kontakt mit Haut und Schleimhäuten Reizungen, Quaddeln oder Ohrenschmerzen verursachen. Werden Blaualgen verschluckt, können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Atemwegsstörungen auftreten. Es war deshalb davor gewarnt worden, Hunde zum Trinken oder Baden ins Wasser zu lassen. Jetzt sei alles wieder in Ordnung, sagte Krauß.