Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, bereiten dem Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim aktuell wieder Probleme. Nach Angaben von Thomas Krauß, dem Leiter der Bauabteilung in der Gemeindeverwaltung, hat das Landesumweltamt bei der Untersuchung von Wasserproben ein zu hohes Vorkommen der giftigen Bakterien festgestellt. Das war zuletzt 2018 und 2019 der Fall und führte zur Sperrung des Gewässers. Krauß warnt davor, Hunde zum Trinken oder Baden in den Weiher zu lassen, denn für sie seien diese Mikroorganismen, die im Wasser grünliche Verfärbungen und Schlieren verursachen, besonders gefährlich. Die Gemeinde werde entsprechende Hinweisschilder aufstellen. Menschen sollten die Blaualgen ebenfalls meiden, denn sie können Haut und Schleimhäute reizen und unter anderem Übelkeit und Atemwegsstörungen hervorrufen.