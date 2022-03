Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erwartet den Halter einer Katze, die die Feuerwehr am Sonntagnachmittag aus einem verwahrlosten Wohnhaus in Wachenheim (Kreis Alzey-Worms) befreite. Laut Polizei hatte ein Passant gemeldet, das allein gelassene Tier versuche, aus dem Haus zu gelangen. Schließlich habe die Feuerwehr die Tür des Anwesens geöffnet, um die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Den weiteren Angaben zufolge machte sie sich zunächst über herbeigebrachtes Katzenfutter her und kam danach ins Wormser Tierheim.