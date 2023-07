Das Strandbadfest ist nach längerem Hin und Her abgesagt worden. Drei clevere Vereine springen nun in die Bresche. Am 14. und 15. Juli findet in Frankenthal nun das Strand-Bar-Fest statt. Dafür haben sich der Schwimmverein, die TG und der VfR zusammengetan. Doch es wird nicht nur gefeiert.

Zumindest bei zwei der drei Vereine war das Wochenende schon fest verbucht. Frankenthaler Schwimmverein und VfR wären mit Verpflegungsständen auf dem Strandbadfest vertreten gewesen, das traditionell eine Woche vor dem Start der Sommerferien stattfindet, aber aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht stattfinden kann. Für beide Vereine bedeutet das Fest Einnahmen, mit denen sie zumindest einen Teil ihrer Arbeit finanzieren. Der VfR ist nicht gänzlich unerfahren im Organisieren von „Ersatzfesten“. Bereits im Jahr 2021 besetzte der Klub nach dem coronabedingten Ausfall des Strohhutfestes den Termin und veranstaltete im Ostparkstadion in abgespeckter Form ein „kleines Strohhutfest“.

Ums Benefizspiel geplant

Nun waren die Verantwortlichen wieder sehr schnell, haben sich aber beim Strand-Bar-Fest breiter aufgestellt. Noch als das Strandbadfest nicht offiziell abgesagt gewesen sei, es jedoch schon ungewiss war, ob es stattfindet, hätten sich die TG und der VfR darüber unterhalten. Die Vereinbarung: Im Falle einer Absage findet ein Benefizspiel unter dem Motto „Fußball trifft Hockey“ zugunsten der Vortour der Hoffnung zwischen den Herrenmannschaften beider Vereine statt. Die Tour macht am 22. Juli Station in Frankenthal. Ziel der von Prominenten aus Sport, Politik, Wirtschaft, Medizin und Unterhaltung unterstützten Benefiz-Fahrradaktion ist es, Spenden zugunsten krebskranker Kinder zu sammeln. Rund 120 Radler werden an diesem Tag ab 13.30 Uhr im Ostparkstadion erwartet.

Initiatoren des Benefizspiels, das eine Woche vorher ausgetragen wird, seien die Trainer der Teams, Matteo Randazzo (VfR) und Timo Schmietenknop (TG), gewesen, sagt Simone Krämer, bis vor Kurzem stellvertretende VFR-Vorsitzende. Nach der offiziellen Absage sei die Idee gewachsen, um das Spiel herum eine größere Veranstaltung aufzuziehen. TG und VfR waren schon im Boot, der Schwimmverein, für den das Strandbadfest die Jahr für Jahr größte Einnahmequelle sei und wo sich ein sehr junges Team engagiere, sei dann noch angesprochen worden. Eine Beach Lounge gibt es hinter dem Vereinsheim des VfR Frankenthal. Da sei der Weg zum Strand-Bar-Fest nicht weit gewesen.

Trio Cajon und ein DJ

Das Trio Cajon mit Sigrun Schumacher, Andy Schoy und Gerhard Wurst – ebenfalls ursprünglich fürs Strandbadfest gebucht – tritt am Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr auf. Am Samstag soll laut Krämer Mounir Habli aus Mannheim auflegen, der seit London der DJ im Deutschen Haus bei Olympischen Spielen ist. Ganz wie beim „richtigen Fest“ soll es am Samstag, 15. Juli, ab 23 Uhr ein Feuerwerk geben. „Dafür haben wir extra einen Pyrotechniker organisiert“, sagt Simone Krämer. „Mit vielen Menschen und Händen können wir das auf die Beine stellen. Wir wünschen uns aber trotzdem alle sehr, dass das Strandbadfest in Zukunft wieder stattfinden wird“, betont sie. Trotzdem könne man sich vorstellen, die Kooperation zwischen den drei Vereinen an einem anderen Termin fortzusetzen.

Kai Weitzel vom Schwimmverein sagt, dass die Strandbadfest-Absage den Verein schon hart getroffen habe. Er findet die Alternativveranstaltung ein schönes Zeichen, das zeigen soll: „An uns Vereinen liegt es nicht, dass das Strandbadfest nicht stattfindet. Wir haben Lust.“ Mit rund 20 Helfern werde man hauptsächlich für die Getränkeversorgung zuständig sein, sagt Weitzel. „Es ist eine spontane Aktion, aber wir arbeiten gut zusammen“, freut er sich aufs Fest.

Platz für 400 Besucher

„Das Benefizspiel hatten Matteo und ich schon länger im Kopf“, sagt Timo Schmietenknop. Neben dem Spiel bringe sich die TG organisatorisch ein wenig ein und helfe beim Ausschank. Er habe auch schon die TG-Netzwerke aktiviert, um Spenden für das Benefizspiel zu akquirieren. „Das ist doch eine coole Idee“, meint der TG-Vorsitzende. 400 Besucher können an jedem der beiden Abende kommen. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt jeweils fünf Euro. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Das Benefizspiel „Fußball trifft Hockey“ findet am Samstag, 15. Juli, ab 16 Uhr im Ostparkstadion statt.