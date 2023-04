Seit 40 Jahren gibt es die „Tour der Hoffnung“, eine Benefizradtour zugunsten krebskranker Kinder. In diesem Jahr führt sie vom 27. bis 30. Juli über Hadamar, Wiesbaden und Aschaffenburg bis nach Würzburg. In die Pedale treten laut einer Pressemitteilung wieder Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Wirtschaft, Medizin und Unterhaltung. Eine Woche zuvor macht die „Vor-Tour der Hoffnung“ am Samstag, 22. Juli, Station in Frankenthal, um auf das Thema Krebs aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Seit dem Beginn der „Vor-Tour“ im Jahr 1996 sind laut Veranstalter bereits rund 6,5 Millionen Euro zusammengekommen.

Da die Tour vom Engagement der Menschen am Rande der Strecke und in den Orten der Etappenziele lebe, seien auch die Frankenthaler gefragt. In einer Infoveranstaltung am Dienstag, 25. April, 17 Uhr, im Rathaus (Sitzungssaal III) stellen Hans-Josef Bracht, stellvertretender Vorsitzenden der „Vor-Tour“, und Dieter Saueressig das Konzept vor und zeigen auf, wie sich Vereine, Kindergärten, Schulen, Firmen und Privatpersonen beteiligen können.

Weitere Infos gibt es unter www.frankenthal.de/hilft. Dort sollen sich bis Sonntag, 23. April, alle anmelden, die bei dem Infoabend dabei sein möchten. Fragen können per E-Mail an oberbuergermeister@frankenthal.de gestellt werden. Ein Spendenkonto hat die Stadtverwaltung bereits eingerichtet (Stadtverwaltung Frankenthal, IBAN DE53 5465 1240 0000 0555 25, Verwendungszweck VV37940030 VOR-TOUR). Wer eine Spendenbescheinigung möchte, muss beim Verwendungszweck seine Anschrift angeben. Mehr zur Tour gibt es im Netz unter www.tour-der-hoffnung.de.