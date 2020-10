Der ganztägige Warnstreik, zu der die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder im öffentlichen Dienst für Dienstag aufgerufen hatte, hat bei der Stadtverwaltung Frankenthal nach deren Angaben überwiegend zu keinen für Bürger deutlich spürbaren Beeinträchtigungen des Dienstbetriebs geführt. Lediglich die Kita Jean-Ganss-Straße sei geschlossen gewesen, teilte Xenia Schandin, Pressesprecherin der Stadt, am Abend auf Anfrage mit. „Die Eltern wurden im Vorfeld informiert; Bedarf an Notbetreuung wurde abgefragt, aber nicht in Anspruch genommen.“ Aufgrund der Corona-Lage verzichtete die Gewerkschaft Verdi auf öffentliche Kundgebungen.