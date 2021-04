Unbekannte haben am Dienstagabend auf einer Baustelle am Bahnübergang Fahrweg im Wormser Norden aus den Tanks von zwei Baggern und eines Lastwagens rund 550 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtete, löste gegen 18.30 Uhr der Bewegungsmelder aus, als das mit einem Bauzaun gesicherte Gelände betreten wurde. Der Tankverschluss eines Baggers wurde aufgebrochen und beschädigt. Die Polizei in Worms bittet unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de um Hinweise von Zeugen.