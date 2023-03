Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Krieg in der Ukraine: Diese Nachricht hat auch Stefan Schreiner am Donnerstagmorgen erschüttert. Sechs Jahre lang hat der Frankenthaler in Kiew gelebt. Seit Sommer ist der Lehrer an einer Ludwigshafener Schule mit seiner ukrainischen Ehefrau Veronika Pogorelova und den Kindern zurück in der Pfalz. Ihre Sorge gilt nun Freunden und Familie im Osten Europas.

Schon am Vormittag hat Veronika Pogorelova mit ihrer Mutter in Kiew telefoniert. „Die Menschen in der Ukraine können nicht glauben, was gerade passiert“, sagt die 34-Jährige. Niemand