Die Kegler des TuS Gerolsheim treten in der kommenden Saison doch nicht in zwei Verbänden an. Anders als ursprünglich geplant wird nun auch die erste Mannschaft in den Landesfachverband (LFV) Rheinland-Pfalz Sektion Classic wechseln. Dafür habe sich das Team jüngst mehrheitlich entschieden, informiert TuS-Sportwart Jürgen Staab.

„Das Gros unserer Spieler bevorzugt die 120er-Distanz“, sagt Jürgen Staab. Dieser Wunsch sei bereits vor einigen Monaten bei einem Online-Treffen erkennbar gewesen (wir berichteten).