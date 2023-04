Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die erste Herrenmannschaft des TuS Gerolsheim ist mit einem Heimsieg in die Saison in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz, wo nach den Regeln des DKBC gespielt wird, gestartet. Am Samstag bezwangen die Pfälzer den TSV Schott Mainz mit 7,5:0,5 Mannschaftspunkten.

Die Gerolsheimer hatten sich vor der Partie fest vorgenommen, das Spiel gegen die Gäste aus der Landeshauptstadt zu gewinnen. Das ist am Ende auch gelungen, sogar recht deutlich. So leicht, wie es das Ergebnis