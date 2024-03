Mit einer mehrstündigen Trauerfeier haben rund 130 Menschen aus ganz Deutschland am Samstag im Ökumenischen Gemeindezentrum (ÖGZ) an die 24-jährige Frau gedacht, die am frühen Morgen des 8. März tot in ihrer Wohnung in Frankenthal gefunden worden war. Verwandte und Freunde der Frau aus Eritrea hätten gemeinsam gebetet und getrauert, berichtet der Vorsitzende des Vereins Selam-Eritrea-Hilfe, Yitbarek Gebreyohannes, auf Anfrage am Sonntag. Man sei als Verein auch übereingekommen, die Jugendarbeit, die unter der Corona-Pandemie gelitten habe, wieder zu stärken. Die Frau starb laut Obduktionsbericht an zahlreichen Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen. Als Tatverdächtiger sitzt der ehemalige Lebensgefährte des Opfers, der ebenfalls aus Eritrea stammt, in Untersuchungshaft.