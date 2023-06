Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Niederlagen in Folge meldeten sich die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal am Sonntag eindrucksvoll zurück. Die Mannschaft von HSG-Coach Thorsten Koch bezwang Handball Mülheim-Urmitz mit 40:31 (18:17). Einen großen Anteil am Erfolg hatten ein Brüderduo und ein Schlussmann.

Knapp vier Minuten vor dem Ende der Begegnung nahm HSG-Coach Thorsten Koch Schlussmann Tobias Schipper aus dem Tor. Der hatte im Heimspiel gegen Handball Mülheim-Urmitz alle Hände voll