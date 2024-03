Was eine Frankenthalerin erlebt, als ihr Mann völlig überraschend nach einer geplanten Operation zum Pflegefall wird, lässt sie noch Monate danach nicht ruhen. Sie glaubt, dass es vielen so geht. Ihr Appell: Für Pflegepersonal und Ärzte seien schwere Krankheit und Tod möglicherweise Routine, für Angehörige eben nicht. „Das könnten eure Eltern, eure Partner sein“, ruft sie Verantwortlichen ins Gedächtnis. Die 65-Jährige will, dass Menschen in einer ähnlichen Situation von ihren Erfahrungen profitieren können und mahnt eindringlich vor den Folgen, wenn nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen wird.

