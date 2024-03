Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einer geplanten Operation wird Elke Caderousses Ehemann im Frühjahr 2021 quasi über Nacht zum Pflegefall. Die Erfahrungen, die sie in der Zeit bis zu seinem Tod 2023 mit dem Gesundheitssystem macht, lassen die Frankenthalerin nicht ruhen. Sie will Angehörige und Fachpersonal aufrütteln.

Seine letzte Nacht verbringt Elke Caderousses Mann allein in einer Klinik in der Region. Die Ehefrau darf nicht mit in die Notaufnahme. Jede Stunde ruft sie an, um sich nach seinem Zustand zu erkundigen.