Was die Ursache dafür war, dass eine Thujahecke am Mittwochnachmittag im Wormser Vorort Pfeddersheim in Brand geriet und auf vier Metern Länge zerstört wurde, dazu ermittelt die Polizei Worms wegen Sachbeschädigung. Eine Passantin hatte laut Polizeibericht kurz vor 16 Uhr das Feuer auf einem Grundstück in der Frankenthaler Straße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizeiinspektion Worms, Telefon 06241 852-0, oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.