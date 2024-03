Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber Geschichte und Geschichten zeichnet das Theater am Türmchen (TaT) seit jeher aus. Und so verwundert es nicht, dass die Lambsheimer Bühnenhelden im Jubiläumsjahr eine uralte Komödie kurzerhand umdatieren in die bunte Zeit der 1970er-Jahre.

Originell und kreativ waren die Laiendarsteller vom TaT schon immer: In „De Ölprinz vunn Lambsem“ wurde der Ort so reich wie Dubai, dank Erdöl und Seltenen Erden. „Die