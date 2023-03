Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal dürfen in der neunten Staffel von The Voice Kids Bands antreten. Und vielleicht ist diesmal auch eine junge Gruppe aus Frankenthal bei der Sat1-Castingshow dabei. Der erste Schritt ist zumindest gemacht: Die Dingsda-Band war Ende Juni zum Casting in Frankfurt eingeladen.

Erst drei Tage vor Bewerbungsschluss las Rosmin Schumacher von der neuen Möglichkeit für Bands – und trommelte sofort die anderen sechs Musiker zusammen. In weniger als 72 Stunden mussten sie