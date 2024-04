An der Spitze der Turngemeinde (TG) Frankenthal steht auch in den kommenden zwei Jahren Timo Schmietenknop. Der 35-Jährige, der auch die erste Herren-Hockeymannschaft des Vereins trainiert, wurde am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung der TG einstimmig wiedergewählt.

Der Vorsitzende, seit einem Jahr als Nachfolger von Martin Schuff im Amt, übernahm in Personalunion den Posten des Finanzverwalters, nachdem Andreas Trump, der inzwischen für die Hockeyabteilung verantwortlich ist, aus Zeitgründen nicht mehr zur Verfügung stand. Die Jahresbilanz, die Schmietenknop vor 47 Stimmberechtigten vortrug, war von Licht und Schatten geprägt. Die Mitgliederzahl ist von 1103 auf 1070 geschrumpft, was vor allem mit dem Rückgang bei den Turnern zusammenhängt. Dagegen verzeichnen die Leichtathleten einen starken Zuwachs. Dort können aktuell keine Mitglieder mehr aufgenommen werden.

Die wirtschaftliche Lage der TG stellt sich auf den ersten Blick nicht gerade rosig dar. Der Finanzbericht für 2023 weist bei 408.000 Euro an Einnahmen und Ausgaben von 469.000 Euro einen Verlust von rund 61.000 Euro aus. Bereinigt um Abschreibungen und steuerliche Rücklagen (70.000 Euro) ergibt sich jedoch ein Überschuss von knapp 9000 Euro. Die Darlehensverbindlichkeiten konnten um 23.500 Euro verringert werden, sodass der Schuldenstand nur noch bei etwa 100.000 Euro liegt.

Auch im laufenden Jahr wird die TG mit roten Zahlen leben müssen. Der gebilligte Haushaltsplan 2024 weist ein Defizit von 102.500 Euro auf, das sich nach der steuerlichen Bereinigung auf etwa 32.000 Euro reduziert. Drei Negativposten fallen besonders ins Gewicht: Für die Jahre 2021 und 2022 müssen 31.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nachgezahlt werden. Eingeplant sind weitere 20.000 Euro für die Sanierung des Fußbodens der Gaststätte.

Mit 55.000 Euro schlägt der wegen der Platanen erforderliche Einbau von Wurzelsperren am Rande des Hockeyplatzes zu Buche. Die Stadt hat sich bereiterklärt, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Als Mitglieder dringenden Sanierungsbedarf in der Turnhalle anmeldeten, merkte Schmietenknop an, dass bereits in den nächsten Tagen erste Schritte in die Wege geleitet würden.

Schmietenknop kündigte noch drei Veranstaltungen an: das Sommerfest am 13. Juli, den DJ-Bus mit Didi am 10. August und den Weihnachtsbaumverkauf des Fördervereins am 7. und 8. Dezember. Für ihre 40-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin wurde Stefanie Kohlbacher vom Präsidenten des Pfälzer Turnerbunds, Walter Benz (Ludwigshafen), mit der Jean-Reber-Plakette in Gold geehrt. Uschi Hauser erhielt die Auszeichnung in Silber.

Die Geehrten

70 Jahre TG-Mitglied: Karlheinz Klippel, Walter Fasold, Erich Dexheimer; 60 Jahre: Gerdi Meyer; 50 Jahre: Stefanie Kohlbacher, Anita Freese; 40 Jahre: Thomas Vicca, Monika Dietrich, Hans Bartels, Claudia Merkel, Brigitte Kloster, Margit Stäb; 25 Jahre: Christian-Simon Trump, Elisabeth Lang, Steffen Hopf, Peter Beck, Gabriele Beck, Kristin Beck, Klaus Bamberger, Rolf Straßburger, Manuel Eck, Volker Hoffmann, Alexandra Stuckensen, Falco Hoffmann, Alisa Hoffmann, Nils Reichold, Beate Haber, Thomas Haber, Bastian Haber und Hans-Jürgen Blasius.