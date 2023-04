Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überhöhte Abrechnungen und schlampige Ausführung beim schnellen Abstrich – Teststationen in Nordrhein-Westfalen und Bayern sind damit in die Schlagzeilen geraten. In Frankenthal erledigen seit März in der Hauptsache die örtlichen Hilfsorganisationen kostenlose Bürgertests. Kontrollen ihrer Arbeit sehen sie sehr entspannt entgegen.

Zwölf Euro können die Betreiber der Stationen pro Test mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) abrechnen. Und noch einmal sechs Euro, wenn das dafür notwendige Material