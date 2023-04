Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit überwiegend positiven Gefühlen trat das Team DLV-Schütz Motorsport die Heimfahrt vom Nürburgring an. Mit dem neunten Platz im dritten Lauf zum ADAC GT Masters sicherten sich Marvin Dienst und Philipp Frommenwiler am Samstag im Mercedes-AMG GT3 erneut Punkte. Im vierten Saisonrennen am Sonntag gab es für die Bobenheim-Roxheimer dagegen nichts zu holen. Am Ende reichte es nur zu Rang 25.

Dabei hatte es sehr gut angefangen für die Pfälzer. Stammpilot Marvin Dienst setzte am Samstag gleich mal ein dickes Ausrufezeichen, indem er im Qualifying den fünften Startplatz