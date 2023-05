Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach gerade einmal sechs Partien wurde der ASV Heßheim in der Fußball-A-Klasse vom Coronavirus jäh gestoppt. Wie die anderen Teams auch wurde der Meisterschaftsaspirant Ende Oktober in die Zwangspause geschickt. Dabei war der ASV mit sechs Siegen in Folge gerade richtig gut in Fahrt. Der neue Trainer Andreas Köhler lobt seine Mannschaft denn auch – nicht nur wegen der Leistungen auf dem Platz.

Der ASV Heßheim ist als einer der Favoriten in die Corona-Saison gestartet und hat die ins Team gesetzten Erwartungen in den ersten sechs Spielen beeindruckend bestätigt. Das ist