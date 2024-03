Nach dem gewaltsamen Tod einer 24 Jahre alten Frankenthalerin vergangene Woche suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen, die bei der „Rekonstruktion der Nachtatphase“ helfen könnten. In einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung bitten sie um Hinweise: Gesucht werden demzufolge Beobachtungen aus dem Zeitraum zwischen 3 und 5 Uhr am Freitagmorgen, 8. März, in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Insbesondere geht es den Ermittlern darum, wer den aktuell in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen, den 33 Jahre alten Lebensgefährten des Opfers, dort gesehen hat. Der Mann ist der Beschreibung der Polizei zufolge 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und hat kurzes, schwarzes und lockiges Haar. Er sei zur genannten Zeit mit einem hellen Pullover und dunklen Hosen bekleidet gewesen. Wie berichtet, hat die Obduktion der Leiche der 24-Jährigen Anfang der Woche ergeben, dass sie an den Folgen zahlreicher Stich- und Schnittverletzungen gestorben ist. Den ebenfalls in Frankenthal gemeldeten Partner der Frau hatte die Polizei – blutverschmiert – in Bobenheim-Roxheim angetroffen und festgenommen. In der Wohnung der Frau stießen Beamte wenig später auf die Tote. Auskunft zu Hintergründen und Hergang der Tat geben die Behörden derzeit aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.