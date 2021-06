Weil ein 54-jähriger Wormser mit der Arbeitsleistung eines 37-jährigen Handwerkers nicht zufrieden war, kam es am Montagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen Auftraggeber und -nehmer. Laut Polizei hatte der Handwerker im Badezimmer in einer Wohnung in der Martinsgasse Fliesen verlegt. Mit der Arbeit sei der Bewohner aber nicht zufrieden gewesen, und es kam zum Streit. Der wurde im weiteren Verlauf auch körperlich ausgetragen, berichten die Beamten. Der 37-Jährige habe dem 54-Jährigen mit einem Werkzeug, einer sogenannten Zahnspachtel zum Auftragen des Fliesenklebers, gegen die Wange geschlagen. Daraufhin habe der 54-Jährige seinem Kontrahenten eine etwa ein Meter lange Dachlatte gegen den Kopf gehauen. Dabei habe der Handwerker seine oberen Schneidezähne verloren. Der ältere Mann sei zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen beide Männer sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.