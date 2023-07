Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tolle Musik, super Atmosphäre und viele Besucher: Das als Ersatz fürs ausgefallene Strandbadfest spontan organisierte Strand-Bar-Fest auf dem Gelände des VfR Frankenthal am Kanal erwies sich am Wochenende an zwei Abenden als Publikumsmagnet.

Samstagabend am Kanal: Zur Party geht’s hinters Vereinsheim gleich links. An einer aus Bierkisten improvisierten Empfangstheke steht Simone Krämer, kassiert den Eintritt und verteilt lila Einlassbändchen.