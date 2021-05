Ein Puzzle mit Tausenden Teilen, allerdings nicht sauber in einer Schachtel verpackt, sondern mit vielen anderen auf einen großen Haufen geworfen. So kann man sich in etwa vorstellen, was Anke Bach im Januar im Keller des Erkenbert-Museums Frankenthal fand. Die Steinmetzmeisterin ließ sich nicht abschrecken – und hat inzwischen ein wichtiges Stück Stadtgeschichte rekonstruiert.

Wie prächtig der obere Teil des Wormser Tors einst geschmückt war, das werden sich Frankenthaler Schulkinder dank der Arbeit von Anke Bach künftig gut vorstellen können. Ihre Rekonstruktion der Dachbekrönung dürfte nach der Generalsanierung des Museums einen Platz in der Dauerausstellung bekommen. Museumsleiterin Maria Lucia Weigel ist jedenfalls begeistert von der Arbeit. Nach wochenlangem Sichten und Sortieren und akribischer Recherche in Archiven und Internet hat Bach, die Restauratorin und Expertin für Steinobjekte, ein Schmuckstück zusammengefügt. „So wie man sie nach der Zerbombung der Stadt fand“ habe man wohl die Einzelteile des Tors irgendwann ins Museumsdepot geschafft, vermutet Bach. „Da wurde nie etwas gesichtet, nie etwas geordnet“, bestätigt Museumschefin Weigel.

Doch die 57-Jährige Steinmetzin ist ein geduldiger Mensch, der sich auch von großen Steinhaufen nicht abschrecken lässt. „Ich arbeite mich einfach Stück für Stück durch.“ Um die zum Teil schweren Brocken zu transportieren, hat das Museum eine Ameise angeschafft, wie der Minigabelstapler nach einer Herstellerfirma umgangssprachlich genannt wird. Außer im Museumskeller sichtet Bach auch im Untergeschoss des Rathauses und in der Erkenbertruine Objekte und Fragmente.

Historische Fotos und Zeitzeugen als Quelle

Anhand von historischen Fotografien habe sie sich zunächst eine ungefähre Vorstellung davon gemacht, wie das Wormser Tor einmal aussah. Das Stadtarchiv und dessen ehemaliger Leiter Gerhard Nestler, aber auch Mitglieder des Altertumsvereins und das Internet seien wichtige Quellen für ihre Arbeit. Und dann geht es ans Puzzeln. „Was zusammengehört, sieht man an den Bruchstellen“, erläutert die Expertin aus Saarbrücken.

Bevor Bach schließlich die Einzelteile einer Steinmetzarbeit wie der vom Wormser Tor wieder fest zusammenfügt, werden sie gereinigt. Je nach Empfindlichkeit des Materials und Art der Verschmutzung kommt dabei ein Industriestaubsauger oder auch mal ein Hochdruckreiniger zum Einsatz – oder die 57-Jährige muss mit Bürste und Wasser schrubben. Schwere Teile werden mit einem Metaldorn verankert, kleinere mit Steinkleber gekittet. Mit Steinergänzungsmasse können Schäden gespachtelt werden. Und falls der Stein Bindemittel verloren hat und zu zerbröseln droht, wird er am Ende noch mit Steinfestiger behandelt.

Noch viel Arbeit für Forscher

Doch nicht jeder Schaden sollen ausgebessert werden, findet Bach. „Man muss die Geschichtsspuren noch erkennen.“ So zeige ein Grabstein, auf dessen Platte das Porträtmedaillon fehlt beispielsweise, dass wohl in der Nazizeit auf der Suche nach Metall auch auf Friedhöfen geplündert wurde.

Für etwa 150 Steine, kleine und große, Bruchstücke ohne Zuordnung und Marmorfiguren, ist die Fachfrau im Museum zuständig. Oberstes Ziel: Die Sammlung für den Transport ins Depot fit zu machen. Für aufwendige Rekonstruktionen bleibt im Vorfeld der Generalsanierung nur in besonderen Einzelfällen Zeit. Bei etlichen Grenz- oder Mühlsteinen wisse man noch gar nicht, aus welcher Zeit und woher sie stammen. „Das muss in den kommenden Jahren erforscht werden“, sagt Museumsleiterin Weigel, die bereits Kontakte zu Wissenschaftlern in der Region geknüpft hat. So sind beispielsweise die frühzeitlichen Funde des Museums seit Anfang Juli in einem Depot der Landesarchäologie in Speyer untergebracht.

„Stein ist wie ein Schwamm“

Steine sind keineswegs so unempfindlich und unbeweglich, wie mancher denkt. Auch sie brauchen ein trockenes Klima und konstante Temperaturen. Abgase, Witterung und Salze können dem Material schwer zusetzen. „Ein Stein ist wie ein Schwamm“, sagt Bach. An einem Schmuckstein verdeutlicht sie die möglichen Schäden durch äußere Einflüsse. Saurer Regen hat auf der Oberfläche eine starre Gipskruste wachsen lassen. Der Stein darunter jedoch habe sich über die Jahrhunderte ausgedehnt. Die Folge: zahlreiche Risse. Wie bei einer Botoxbehandlung werden diese nun vorsichtig unterspritzt. Sonst wären am Ende nur Brösel übrig. Und Bruchstücke gibt es im Depot nun wahrlich schon genügend.

Die Serie

Welche verborgenen Schätze schlummern in Depot und Kellerräumen des Erkenbert-Museums? Auf verschiedene Materialien spezialisierte Restauratoren unterstützen das kleine Team in Frankenthal bei den Vorbereitungen für die Generalsanierung. Und machen beim Begutachten und Verpacken der Sammlung so manche Entdeckung.