Mit dem 23 Jahre alten Felix Thomas Kapper als Spitzenkandidat ziehen die Frankenthaler Christdemokraten in den Kommunalwahlkampf. Auf der am Samstag aufgestellten Stadtratsliste tauchen an aussichtsreicher Position viele neue Gesichter auf.

Als Tagungsort für den Kreisparteitag hatte die CDU die Tanzschule TiF ausgesucht – ideale Voraussetzungen für die 58 stimmberechtigten Mitglieder, den Gleichschritt zu üben und sich auf dem