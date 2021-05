Dass Frankenthal bereit ist, über festgelegte Quoten hinaus zusätzlich zwei Familienverbände aus Griechenland aufzunehmen, die internationalen Schutzstatus genießen, dazu hat sich der Stadtrat am Mittwoch bekannt – gegen die Stimmen der AfD-Fraktion. Abgelehnt hat das Gremium einen Antrag der Grünen, aus Seenot gerettete Geflüchtete aufzunehmen und dem kommunalen Bündnis „Städte sicherer Häfen“ beizutreten.

Ausführlich und teilweise sehr emotional diskutierten die Fraktionen und brachten dabei überwiegend die gleichen Argumente wie schon in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Sprache. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) nannte die Aufnahme über die Festlegungen des Königsteiner Schlüssels hinaus ein Beispiel an Solidarität für Menschen in Not. „Die Schicksale lassen niemanden kalt“, sagte CDU-Fraktionschefin Gabriele Bindert. Die Stadt habe noch Kapazitäten bei Integrationsprojekten und Wohnraum.

Trapp: Mitglieder haben mit Austritt gedroht

„Wir wollen Griechenland nicht allein lassen“, hob SPD-Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner hervor, während Jesko Piana (FWG) in der Aufnahme der Flüchtlinge ein praktisches Zeichen der Menschlichkeit sah. Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) begrüßte die Initiative der Stadt, fand aber, dass man mehr tun könne und die „reiche Bundesrepublik“ sich nicht zurücklehnen dürfe. Es sei nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“, meinte David Schwarzendahl (Linke). Es werde ein starkes humanitäres Zeichen gesetzt, formulierte Thomas Börstler (FDP). Es dürfe freilich nicht bei der einmaligen Aktion bleiben.

Anders als noch im Haupt- und Finanzausschuss erklärte Hartmut Trapp (AfD), dass seine Fraktion die Aufnahme von Flüchtlingen ablehne, nachdem Mitglieder auf das Wahlprogramm der Partei hingewiesen und mit Austritt gedroht hätten. Enttäuscht über das Verhalten der AfD, die keine Argumente geliefert habe, zeigte sich Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste). Die „Kleinkariertheit“ könne er nicht nachvollziehen. Auch Christian Baldauf (CDU) reagierte verwundert über das aus seiner Sicht fehlende Rückgrat Trapps und verurteilte „völkisches Denken“ der AfD.

Grüne: Nicht hinter Programmen verschanzen

Die Missstände bei der Seenotrettung prangerte Ute Hatzfeld-Baumann bei der Begründung des Grünen-Antrags an. „Wir dürfen uns nicht hinter Programmen verschanzen.“ Für eine europäische Lösung und eine nachhaltige Bekämpfung der Fluchtursachen plädierte Gabriele Bindert. „Hilfe vor Ort ist der richtige Weg.“ Wenn konkrete Programme aufgelegt würden, könne über eine Aufnahme entschieden werden. Für die SPD-Fraktion nahm Vorsitzende Aylin Höppner selbst nicht Stellung, sondern kündigte an, dass jedes Mitglied nach eigenem Standpunkt abstimme.

Eine Abschottung sei nicht menschlich, meinte der Linke Schwarzendahl als Befürworter der Grünen-Initiative. Der Liberale Börstler hingegen war der Ansicht, dass das Thema nicht vom Kommunalparlament, sondern auf höherer Ebene angepackt werden müsse. Ablehnend stand auch Jesko Piana (FWG) dem Antrag gegenüber. Hartmut Trapp (AfD) wandte sich gegen die Unterstützung von aus seiner Interpretation kriminellen Handlungen. Er spekulierte über Absprachen zwischen Schleusern und Besatzungen von Rettungsbooten. Er schlug vor, einen Spendenfonds aufzulegen. „Wir würden uns daran beteiligen.“ OB Hebich verteidigte die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik und widersprach der Behauptung, Deutschland schotte sich ab und werde seiner Verantwortung nicht gerecht.