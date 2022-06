Das Stadtradeln geht in die nächste Runde: Am Freitag, 10. Juni, fällt der Startschuss für die Klimaschutzaktion. Bis zum 30. Juni gilt es, möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Vorab gibt es Karten für das Strand- oder Ostparkbad zu gewinnen.

Die Latte hängt hoch: Beim letztjährigen Stadtradeln im September hatten sich mit 1708 Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern so viele Teilnehmer wie noch nie beteiligt. Während der dreiwöchigen Aktion erstrampelten sie 277.220 Kilometer, den Gesamtsieg holte das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) mit 47.675 Kilometern. In der Gesamtwertung gelang es Frankenthal sogar, das dreimal so große Ludwigshafen abzuhängen und im Vergleich mit allen beteiligten Kommunen einen guten siebten Platz einzufahren.

Die diesjährige Aktion beginnt am Freitag, 10. Juni, 17 Uhr, mit einer Eröffnungsfeier mit Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf dem Rathausplatz. Wie die Stadt mitteilt, erhalten die ersten 70 Teilnehmer, die mit dem Fahrrad zur Auftaktveranstaltung kommen, ein alkoholfreies Radler. Für Kinder steht Apfelsaft bereit, außerdem werden kleine Snacks verteilt. Alle Stadtradler können vor Ort an einer Verlosung teilnehmen. Priska Kramer, Klimaschutzmanagerin der Stadt und Stadtradeln-Organisatorin, beantwortet Fragen und unterstützt Interessierte bei der Online-Registrierung.

Mester steigt um

Bei der Eröffnungsfeier wird auch der diesjährige „Stadtradel-Star“ vorgestellt: Stadtratsmitglied Tanja Mester (FWG) gibt vom 10. bis 30. Juni ihren Autoschlüssel ab und steigt komplett aufs Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel um. Sie berichtet regelmäßig im Internet unter www.stadtradeln.de/frankenthal über ihre Erlebnisse.

Um die Lust aufs Stadtradeln zu steigern, gibt es in diesem Jahr bereits im Vorfeld der Aktion ein Gewinnspiel. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Registrierung im Netz unter www.stadtradeln.de/frankenthal.

Wer mitmachen möchte, sollte ein Foto von sich auf oder neben dem eigenen Fahrrad posten: auf Instagram mit dem Hashtag #stadtradelnFT, auf Facebook mit dem Begriff „Stadtradeln Frankenthal“. Wer auf Instagram teilnimmt, darf keinen privaten Account besitzen oder sollte die Einstellung bis zum 10. Juni ändern. Als Nachweis für den Post auf Facebook dient ein Screenshot, der per E-Mail an priska.kramer@frankenthal.de gesendet werden soll. Wer kein Konto in den sogenannten Sozialen Medien besitzt, kann alternativ ein Foto schicken. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 9. Juni, 23.59 Uhr. Die Auslosung findet bei der Eröffnungsveranstaltung statt. Zu gewinnen gibt es jeweils zehn mal zwei Tickets für das Strand- oder Hallenbad.

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr im Rahmen der Kampagne des Klima-Bündnisses in die Pedale. Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den Radverkehr in der Kommune zu stärken.

Jeder kann Team gründen

Laut Verwaltung ist ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland auf den Verkehrssektor zurückzuführen. Wenn rund 30 Prozent der Kurzstrecken bis zu sechs Kilometern in den Innenstädten mit dem Fahrrad anstatt dem Auto zurückgelegt würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2 einsparen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, kann jeder online ein Stadtradelteam gründen oder einer Gruppe beitreten. Die Teilnehmer sollten das Rad so oft wie möglich privat und beruflich nutzen. Eingetragen werden können alle Kilometer, die mit einem Fahrrad oder Pedelec zurückgelegt wurden. Den Gewinnerteams winken laut Stadt attraktive Preise, die die Sponsoren Fahrrad Gruber, die KSB, Stadtwerke, Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz sowie die Sparkasse Rhein Haardt. zur Verfügung stellen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es bei Klimaschutzmanagerin Priska Kramer unter Telefon 06233 89618 oder per E-Mail an priska.kramer@frankenthal.de sowie im Netz unter www.stadtradeln.de, www.stadtradeln.de/frankenthal sowie www.frankenthal.de/stadtradeln.