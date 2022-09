255.224 Kilometer haben die Teilnehmer der Aktion Stadtradeln im Juni zurückgelegt. Damit liegt Frankenthal in Rheinland-Pfalz an der Spitze aller Städte vergleichbarer Größe. Bundesweit rangiert die Stadt bei mehr als 1100 beteiligten Kommunen auf Platz zwölf.

Die Stadt hat nun nach eigenen Angaben die aktivsten Radler der diesjährigen Aktion ausgezeichnet. Vom 10. bis 30. Juni hätten sich 1436 Fahrer in 72 Teams beteiligt. Mit 34.119 die meisten Kilometer gesammelt haben die Radler der KSB Frankenthal – zum wiederholten Mal. Mit 3027 Kilometern wurde am vergangenen Freitag als aktivster Freundeskreis das Team „Ellmau and friends“ geehrt.

AEG bei Schulen vorne

In der Rubrik „Radsport“ gewann das „Team Kette 3.7.“ (1405 Kilometer). Den ersten Platz der Rubrik „Ämter/Verwaltung“ erkämpfte sich die Stadt (5249 Kilometer). Die jüngsten Teilnehmer wurden ebenfalls geehrt: In der Kategorie „Kindertagesstätten“ hatte die Kita Sapperstraße (2500 Kilometer) die Nase vorn. Bei den Parteien setzten sich die „Roten Radler“ der SPD (4866 Kilometer) an die Spitze. Wie in den Vorjahren belegt das Albert-Einstein-Gymnasium (31.008 Kilometer) den ersten Platz der Schulen. Bei den Vereinen setzte sich die VT (19.953 Kilometer) durch.

Geld- und Sachpreise gestiftet

Mit 1155 im Schnitt die meisten pro Kopf gefahrenen Kilometer legten „The Rebel Rabbits“ zurück. In der Einzelwertung belegt bei den Frauen Irene Schwöbel (1512 Kilometer, SK Hörakustik) den ersten Platz. Bei den Herren ging dieser Titel an Jason Steiner (2128 Kilometer, Spedition Wedig). Außerdem ausgezeichnet wurde „Stadtradel-Star“ Tanja Mester für rund 440 gefahrene Kilometer. Die FWG-Stadträtin hatte im Aktionszeitraum komplett aufs Auto verzichtet. Geld- und Sachpreise hatten Fahrrad Gruber, KSB, Stadtwerke Frankenthal, die Vereinigte VR-Bank und die Sparkasse Rhein-Haardt gestiftet.