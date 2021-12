Feuerwerk abzubrennen, ist über Silvester im gesamten Stadtgebiet von Frankenthal nicht erlaubt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung gilt von 31. Dezember bis 2. Januar. Außerdem dürfen sich im öffentlichen Raum höchstens zehn Geimpfte und Genesene treffen. Ungeimpfte dürfen nur mit Personen des eigenen Hausstands und maximal zwei weiteren Personen eines anderen Hausstands zusammenkommen. Kinder werden nicht mitgerechnet. Das Verbot gilt auf allen öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und in allen Grünanlagen im Stadtgebiet. Dazu zählen auch Sportanlagen und Friedhöfe in der Stadt und in den Vororten. In einer Pressemitteilung nennt die Verwaltung explizit den Monte Scherbelino, Ostpark, Metznerpark und die Graupneranlage sowie die Pilgerwiese, die Wiese an der Robert-Schuman-Schule und die Grünfläche vor dem Ostparkbad.