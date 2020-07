Absagen und Verschiebungen von Kulturterminen sind in diesem Jahr ja nichts Neues mehr. Das Duo Spitz und Stumpf gastiert nun auf seiner Abschiedstour in Großkarlbach.

Eigentlich war der Auftritt von Friedel und Eugen für 8. August in der Erkenbertruine in Frankenthal geplant. Diesen Termin hat die Stadtverwaltung – wie das gesamte Sommerprogramm in der Ruine – abgesagt. Stattdessen gibt es vier Konzerte im Garten des Kunsthauses.

Die Mundartkabarettisten Bernhard Weller und Götz Valter weichen auf die Sommerbühne des Theaters Alte Werkstatt im Winzerhof Großkarlbach aus. Dort zeigen sie am 20. August, 19.30 Uhr, ihr Abschiedsprogramm „Hurtig im Abgang“. Versprochen wird ein Pfälzer Brexit, mit oder ohne Vertrag, selbst wenn einige Köpfe rollen. Denn natürlich „hört es halt ääfach net uff zu bassiere“. Diesmal geht es um die Rettung des Pfälzer Viertels gegen neumodische Eichmaße.

