Was Berlin kann, kann Frankenthal auch: Das dachte sich das Team des Kulturzentrums Gleis 4 – und organisiert für Sonntag ein Benefizkonzert. Auf dem Rathausplatz treten unter anderem Grabowsky und die Anonyme Giddarischde auf. Außerdem ist einer dabei, der schon im März am Brandenburger Tor gespielt hat.

Bei „Sound of Peace“ in Berlin begleitete Gitarrist Stefan Kahne aus Bad Dürkheim Stars wie Peter Maffay und David Garrett. In Frankenthal wird er am Sonntag, 10. April, ab 18 Uhr unter dem Titel „Sound of Freedom“ mit Musikern aus der Region wie Klaus Kummer, Achim Degen und Markus Sprengler auf der Bühne auf dem Rathausplatz stehen. Wie alle anderen Künstler, die das Gleis 4 anfragte, habe auch Kahne direkt zugesagt, sagt Geschäftsführer Tiemo Feldmann. Auch bei der Stadt sei man mit der Veranstaltungsidee, die offiziell aus organisatorischen Gründen als Kundgebung angemeldet ist, auf offene Ohren gestoßen. Einzige Auflage, neben der Einhaltung des Lärmschutzes: Alkohol und Glas sind auf dem Rathausplatz nicht erlaubt.

„Für Ukraine und die ganze Welt“

Der Anstoß zu dem Benefizkonzert sei aus seinem Team gekommen, wo man am 20. März die Solidaritätsbekundung zahlreicher Stars mit den Menschen in der Ukraine verfolgt habe. „Was Berlin mit ,Sound of Peace’ schafft, kriegen wir in Frankenthal – eine Nummer kleiner – in eineinhalb Wochen auch hin“, sei der Tenor vergangenen Mittwoch gewesen. Nicht nur Musiker wie Andreas Kümmert, sondern auch die Spezialisten für Licht, Ton und Bühne, mit denen das Frankenthaler Kulturzentrum regelmäßig zusammenarbeitet, hätten ihre Teilnahme ohne Gage schnell zugesagt. „Keiner verdient an diesem Abend einen Cent“, betont Feldmann. Ziel sei es, ein Zeichen zu setzen für Demokratie, Menschlichkeit und ein Leben ohne Gewalt und Krieg – „in der Ukraine und überall auf der Welt, wo sich Menschen in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlen können“.

Der Erlös der musikalischen Kundgebung soll komplett an die Deutsch-ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar gehen. Ein Vertreter des Vereins wird am Sonntag dessen Arbeit vorstellen. Spenden können direkt bar oder per Überweisung unter dem Stichwort „Sound of Freedom“ gezahlt werden. Mitglieder des Fördervereins hätten sich bereiterklärt, an dem Abend mit Spendenboxen herumzugehen. Angemeldet ist die Veranstaltung mit 500 Besuchern. „Wenn es mehr sind, habe ich auch nichts dagegen“, sagt Feldmann, der vorsorglich ausreichend Ordner organisieren will.

Termin

„Sound of Freedom“, Sonntag, 10. April, 18 bis 22 Uhr, Rathausplatz Frankenthal. Essen und Getränke (kein Glas) müssen selbst mitgebracht werden.

Freiwillige, die an dem Abend als Ordner arbeiten möchten, können sich per E-Mail an mail@kuz-gleis4.de melden.