„Neues Jahr, neues Glück“ unter diesem Motto möchte die SG Lambsheim/Frankenthal die nächsten Spiele in der Handball-Pfalzliga der Damen angehen. Am Sonntag, 9. Januar, um 18 Uhr in der Schwegenheimer Sporthalle ist die SG bei der HSG Lingenfeld/Schwegenheim in der Außenseiterrolle.

Die Gastgeberinnen waren schlecht in die Saison gestartet, blieben jedoch nach den zwei Auftaktniederlagen bislang ungeschlagen und belegen derzeit mit 12:4-Punkten den dritten Rang. Sie sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten, der HSG Landau-Land. Die SG Lambsheim-Frankenthal steht mit einem Zähler auf dem vorletzten Platz. Nur die gänzlich punktlose HSG Mutterstadt/Ruchheim ist noch schlechter.

Die nächsten beiden Spiele wird die SG weiterhin von Interimstrainerin Saskia Leßmann geführt, ehe dann Elena Scharfenberger wieder die Verantwortung übernimmt. Leßmann berichtet, dass ihre Mannschaft zum Jahresstart gut besetzt trainieren konnte. Die Vorbereitung auf das erste Spiel des Jahres stuft sie somit als positiv ein. Verzichten muss Leßmann im Spiel in Schwegenheim allerdings auf die beiden verletzten Spielerinnen Jennifer Birkenstock und Lisa Konrad. Marie Eberhard wird aufgrund ihres Studiums fehlen. Bei ihr handelt es nicht etwa um einen Neuzugang, sondern um Marie Lang, die vor Weihnachten geheiratet hat.

„Ich erwarte, dass die Gastgeberinnen ein schnelles Spiel aufziehen werden. Wir wollen dagegenhalten und erhoffen uns, einiges umsetzen zu können, was uns im bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich gelungen ist“, sagt Saskia Leßmann. Die Trainerin hofft, dass ihre Mannschaft den Favoriten ärgern kann. Dafür ist es wichtig, dass die Leßmann-Sieben in Schwegenheim von Beginn an konzentriert auftritt. Wenn die Gastgeberinnen die SG ein wenig unterschätzten, spekuliert Leßmann, dann sei eine Überraschung möglich. Keinesfalls sollte eine mögliche Niederlage zu hoch ausfallen, damit kein Selbstvertrauen für die anschließende Partie verloren geht.

Denn nach dem Auftaktspiel trifft die SG Lambsheim/Frankenthal auf die noch punktlose HSG Mutterstadt/Ruchheim. Danach soll, so ist es geplant, Elena Scharfenberger die Teamführung wieder übernehmen. Sie befindet sich nach eigenen Aussagen nach einer Operation auf dem Weg der Besserung.