Ungeklärt ist die Ursache eines Unfalls am Dienstag am Kreisel Pfortenring in Worms. Eine 60-Jährige war aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Gautunnel (Neuhauser Tunnel) unterwegs. Laut Polizeibericht fuhr die Seniorin in einer leichten Rechtskurve geradeaus, kam auf die Gegenfahrbahn, überquerte Gehweg und Grünstreifen und prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne neben dem Kreisel. Die Fahrerin wurde zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Es kam laut Polizei aufgrund der Sperrung des Kreisverkehrs nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden – unter anderem an der umgefahrenen Laterne – schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.