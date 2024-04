Seniorenbüro und Seniorenbeirat laden Frankenthaler Senioren am Donnerstag, 25. April, zu einem Besuch der Therme in Bad Bergzabern ein. Die Fahrt mit dem Bus startet den Veranstaltern zufolge um 10 Uhr am Hauptbahnhof (Bussteig 1/2). Die Rückkehr sei um 16 Uhr geplant. Die Fahrtkosten betragen 14,80 Euro. Den Eintritt in die Therme müssen Teilnehmer vor Ort entrichten. Deren Besuch sei aber kein Pflichtprogramm. Stattdessen könne Bad Bergzabern auf eigene Faust erkundet und der Aufenthalt individuell gestaltet werden. Beiratsmitglied Monika Kneiß begleitet die Fahrt. Fahrkarten sind gegen Barzahlung am Empfang im Seiteneingang des Rathauses erhältlich. Die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch, 8 bis 14 Uhr, Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, und Freitag 8 bis 12.30 Uhr. Nähere Infos beim Seniorenbüro. Kontakt: Brigitte Sauer, Telefon 06233 89-563, E-Mail brigitte.sauer@frankenthal.de.