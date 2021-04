Dem Schreck folgte schnell die Erleichterung und die Eltern konnten am Samstag ihren als vermisst gemeldeten Sechsjährigen wieder in die Arme schließen: Gegen 11.30 Uhr hatte laut Polizei Worms eine Frau aus dem Wormser Vorort Pfeddersheim mitgeteilt, dass sie ihren sechsjährigen Sohn vermisst. Der Junge sei durch ein Loch im Zaun des Anwesens gekrabbelt und durch die Weinberge in Richtung Worms-Leiselheim gelaufen. Die Polizei suchte daraufhin die Weinberge ab, informierte Spaziergänger über den Vorfall und bat über den Verkehrswarnfunk Kraftfahrer auf der nahen Autobahn um Vorsicht. Noch vor dem Eintreffen des Polizeihubschraubers und der Suchhunde des Rettungsdienstes hatte eine Spaziergängerin das Kind dann gefunden. Wohlbehalten konnten es die Beamten seinen Eltern übergeben.