DJK Schwarz-Weiss Frankenthal hat den Pott an die Frankenstraße geholt: 4:2 (1:0) gewann das Team von Trainer Tim Graf das Fußball-Kreispokalfinale gegen den A-Klasse-Konkurrenten TSG Eisenberg in Obersülzen. Alessio Giganti und Maximilian Haltenberger schnürten jeweils einen Doppelpack. Groß war die Freude bei der Mannschaft und den Verantwortlichen nach dem Coup am Karsamstag, nachdem es in der Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse für die Frankenthaler nicht ganz so erfolgreich lief. Inzwischen wurde die Mannschaft allerdings runderneuert und versucht in der laufenden Saison den Aufstieg in die Bezirksliga zu erreichen – mit starker Konkurrenz.